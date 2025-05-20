В России создали группу по внедрению ИИ в судебную систему

Опубликовано 20 мая 2025, 18:221 мин.
В России создали группу по внедрению ИИ в судебную системуТехнологии помогут снизить нагрузку на суды
В России сформирована рабочая группа по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в судебную систему. Инициатива, утвержденная президиумом Совета судей РФ в апреле 2025 года, направлена на снижение нагрузки на суды за счет цифровых технологий.
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Как заявил председатель Совета судей Виктор Момотов, некоторые регионы уже успешно применяют ИИ. В Москве, Подмосковье, Башкортостане и других субъектах нейросети используются для расшифровки судебных заседаний и поиска правовых актов. Эти наработки планируют распространить по всей стране.
Особое внимание уделят модернизации информационных систем. По словам Момотова, текущее программное обеспечение, включая ГАС «Правосудие», технически устарело. В 13 регионах мировые суды и вовсе работают в отдельных системах. Новая автоматизированная платформа должна объединить все уровни судебной власти.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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