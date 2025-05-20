В России создали группу по внедрению ИИ в судебную систему

Как заявил председатель Совета судей Виктор Момотов, некоторые регионы уже успешно применяют ИИ. В Москве, Подмосковье, Башкортостане и других субъектах нейросети используются для расшифровки судебных заседаний и поиска правовых актов. Эти наработки планируют распространить по всей стране.

Особое внимание уделят модернизации информационных систем. По словам Момотова, текущее программное обеспечение, включая ГАС «Правосудие», технически устарело. В 13 регионах мировые суды и вовсе работают в отдельных системах. Новая автоматизированная платформа должна объединить все уровни судебной власти.