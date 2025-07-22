В России создали грузовой дрон для труднодоступных районов

В России создали грузовой дрон для труднодоступных районовАппарат перевозит 200 кг на 500 км
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Дрон отличается высокой адаптивностью к сложным условиям. Он может работать при экстремальных температурах от -40 до +50 градусов и выдерживать порывы ветра до 20 м/с. Для заправки требуется обычный автомобильный бензин, что упрощает эксплуатацию в отдалённых районах.
Сейчас прототип проходит лётные испытания. По словам разработчиков, их решение экономичнее электрических аналогов и традиционной авиации. Управление возможно как в ручном режиме, так и по заранее заданному маршруту. В перспективе аппарат оснастят системами машинного зрения для поисково-спасательных операций и экологического мониторинга.
Конструкция дрона включает силовой каркас, винты с автоматами перекоса и автомобильные комплектующие. В будущем их планируют заменить на облегчённые детали собственного производства. Дополнительное оснащение крыльями и толкающим винтом может увеличить дальность полёта в 2−3 раза.
Основные сферы применения — доставка грузов в труднодоступные регионы, мониторинг трубопроводов, сельскохозяйственные работы и поиск людей в лесах.