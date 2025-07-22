В России
Опубликовано 22 июля 2025, 21:29
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В России создали грузовой дрон для труднодоступных районов

Аппарат перевозит 200 кг на 500 км
Компания «Скайвей», резидент Национальной технологической инициативы, разработала крупногабаритный беспилотник для перевозки грузов. Аппарат способен транспортировать до 200 килограммов на расстояние до 500 километров со скоростью 180 км/ч.
В России создали грузовой дрон для труднодоступных районов

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Дрон отличается высокой адаптивностью к сложным условиям. Он может работать при экстремальных температурах от -40 до +50 градусов и выдерживать порывы ветра до 20 м/с. Для заправки требуется обычный автомобильный бензин, что упрощает эксплуатацию в отдалённых районах.

Сейчас прототип проходит лётные испытания. По словам разработчиков, их решение экономичнее электрических аналогов и традиционной авиации. Управление возможно как в ручном режиме, так и по заранее заданному маршруту. В перспективе аппарат оснастят системами машинного зрения для поисково-спасательных операций и экологического мониторинга.

Конструкция дрона включает силовой каркас, винты с автоматами перекоса и автомобильные комплектующие. В будущем их планируют заменить на облегчённые детали собственного производства. Дополнительное оснащение крыльями и толкающим винтом может увеличить дальность полёта в 2−3 раза.

Основные сферы применения — доставка грузов в труднодоступные регионы, мониторинг трубопроводов, сельскохозяйственные работы и поиск людей в лесах.