В России создали ИИ-амбассадоров для публичных выступлений

Первый такой цифровой двойник был представлен на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Им стал виртуальный аватар Михаила Хомича, главного стратега ВЭБ.РФ. Во время форума он отвечал на вопросы участников, рассказывая о деятельности корпорации, ее стратегических приоритетах и поддержке проектов. Общение происходило в реальном времени с точной синхронизацией интонаций и мимики, что создавало эффект живого разговора.

Технология, разработанная командой Digital Workers Центра искусственного интеллекта «Сколтеха», позволила создать такого амбассадора менее чем за две недели.