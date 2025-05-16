В России создали ИИ для анализа горных пород и пузырьков

Как сообщили в вузе, раньше ИИ плохо распознавал границы объектов на снимках, из-за чего технологам приходилось вручную размечать каждый камень или пузырек. Новый инструмент обрабатывает 600 изображений за час, тогда как раньше на это уходили дни. Модели доступны в открытой библиотеке и адаптируются под разные задачи.

Технологии горно-обогатительного производства требуют точного контроля характеристик руды: размера, формы, цвета. Например, во время флотации — процесса отделения пустой породы — важно отслеживать параметры пузырьков. Раньше это делали визуально или через химический анализ. Теперь ИИ автоматизирует процесс, экономя время и снижая риски ошибок.

Инструмент сочетает три алгоритма. Первый выделяет область с объектом, второй сегментирует крупные элементы, третий — мелкие. Такое разделение позволяет анализировать даже сложные изображения, где объекты перекрывают друг друга.

Разработка применима не только в добыче полезных ископаемых. Ее можно использовать для анализа сыпучих материалов, гранул в пищевой промышленности или удобрений в сельском хозяйстве.