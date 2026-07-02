В России создали ИИ для быстрой аннотации ДНК

Опубликовано 02 июля 2026, 11:171 мин.
В России создали ИИ для быстрой аннотации ДНКМодель ускоряет анализ геномов
Российские исследователи разработали нейросетевую систему, которая анализирует последовательности ДНК и выполняет аннотацию геномов. Она определяет границы генов, их внутреннюю структуру и помогает быстрее разбирать сложные участки генетического кода. Разработка создана специалистами Института искусственного интеллекта AIRI совместно с Институтом цитологии и генетики СО РАН и университетом «Сириус», пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Сейчас расшифровка геномов опережает их научную разметку, которая может занимать годы. Новый подход должен ускорить процесс и позволить получать предварительную карту генов сразу после сборки генома. Это особенно важно, поскольку в ДНК нет четких меток начала и конца генов, а сами участки могут перекрываться.
Система состоит из нескольких моделей: одни ищут возможные границы генов, другие проверяют участки, затем классифицируют и уточняют их структуру. По данным разработчиков, технология уже показала эффективность на геномах животных, растений, дрожжей и мушки-дрозофилы.