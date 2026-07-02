В России создали ИИ для быстрой аннотации ДНК

Сейчас расшифровка геномов опережает их научную разметку, которая может занимать годы. Новый подход должен ускорить процесс и позволить получать предварительную карту генов сразу после сборки генома. Это особенно важно, поскольку в ДНК нет четких меток начала и конца генов, а сами участки могут перекрываться.

Система состоит из нескольких моделей: одни ищут возможные границы генов, другие проверяют участки, затем классифицируют и уточняют их структуру. По данным разработчиков, технология уже показала эффективность на геномах животных, растений, дрожжей и мушки-дрозофилы.