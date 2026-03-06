В России создали ИИ для быстрой диагностики осложнений при тромбоэмболии

Алгоритм построен на модели Binary Rule Search. Она использует комбинации бинарных признаков формата 0 и 1 и формирует понятные для врача правила оценки риска. Модель обучили и протестировали на ретроспективной выборке из 363 пациентов, отметили в пресс-службе.

Система учитывает тромботическую нагрузку, локализацию тромба в главной и обеих легочных артериях, а также сопутствующие состояния, включая сердечную недостаточность, артериальную гипертензию, возраст и другие заболевания. Подготовлен офлайн-прототип CDSS, формирующий краткий объяснимый отчет для врача.