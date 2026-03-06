В России создали ИИ для быстрой диагностики осложнений при тромбоэмболии

Опубликовано 06 марта 2026, 22:531 мин.
В России создали ИИ для быстрой диагностики осложнений при тромбоэмболииМодель анализирует риск дисфункции правого желудочка
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) совместно с коллегами из Турции разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления дисфункции правого желудочка при острой тромбоэмболии легочной артерии. Такое осложнение возникает из-за резкого повышения давления в легочной артерии, что приводит к нарушению сокращения и расширению правых камер сердца.
Алгоритм построен на модели Binary Rule Search. Она использует комбинации бинарных признаков формата 0 и 1 и формирует понятные для врача правила оценки риска. Модель обучили и протестировали на ретроспективной выборке из 363 пациентов, отметили в пресс-службе.
Система учитывает тромботическую нагрузку, локализацию тромба в главной и обеих легочных артериях, а также сопутствующие состояния, включая сердечную недостаточность, артериальную гипертензию, возраст и другие заболевания. Подготовлен офлайн-прототип CDSS, формирующий краткий объяснимый отчет для врача.