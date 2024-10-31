В России создали ИИ для быстрой идентификации человека по селфи с паспортом

Новая нейросетевая модель мгновенно считывает данные из основного разворота паспорта, включая фотографию владельца, и сравнивает её с селфи. Примечательно, что система не выделяет биометрические дескрипторы, что обеспечивает безопасность пользователей. Она также способна компенсировать недостатки фронтальной камеры и распознавать документ даже при низком разрешении.

ИИ Smart Engines автоматизирует процесс KYC в двух сценариях: при подтверждении личности клиентом с выездным сотрудником банка и при самостоятельной удаленной идентификации. Весь процесс занимает не более одной секунды.

Дополнительно система оснащена модулем для проверки «живости» и выявления признаков фальсификации, что помогает предотвратить мошенничество с использованием украденных фотографий и дипфейков.

Генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров, отметил, что данная технология может стать стандартом дистанционной идентификации в мире и в будущем планируется её экспорт в другие страны.