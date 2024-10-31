В России
Опубликовано 31 октября 2024, 18:53
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В России создали ИИ для быстрой идентификации человека по селфи с паспортом

Технология упрощает процесс подтверждения личности
Российская компания Smart Engines разработала искусственный интеллект (ИИ), который позволяет быстро и эффективно идентифицировать человека по селфи с паспортом. Эта технология распознает паспортные данные и сверяет их с лицом на фото всего за одну секунду, что значительно упрощает процедуры KYC (Know Your Customer) для оформления банковских карт, выдачи кредитов и регистрации в различных сервисах.
В России создали ИИ для быстрой идентификации человека по селфи с паспортом

© Ferra.ru

Новая нейросетевая модель мгновенно считывает данные из основного разворота паспорта, включая фотографию владельца, и сравнивает её с селфи. Примечательно, что система не выделяет биометрические дескрипторы, что обеспечивает безопасность пользователей. Она также способна компенсировать недостатки фронтальной камеры и распознавать документ даже при низком разрешении.

ИИ Smart Engines автоматизирует процесс KYC в двух сценариях: при подтверждении личности клиентом с выездным сотрудником банка и при самостоятельной удаленной идентификации. Весь процесс занимает не более одной секунды.

Дополнительно система оснащена модулем для проверки «живости» и выявления признаков фальсификации, что помогает предотвратить мошенничество с использованием украденных фотографий и дипфейков.

Генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров, отметил, что данная технология может стать стандартом дистанционной идентификации в мире и в будущем планируется её экспорт в другие страны.