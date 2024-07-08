В России создали ИИ для диагностики аутизма по данным ЭЭГ

Опубликовано 08 июля 2024, 15:36
1 мин.
В России создали ИИ для диагностики аутизма по данным ЭЭГС точностью до 95%
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые в сотрудничестве с китайскими коллегами разработали подход, использующий данные с электроэнцефалографов для выявления аутизма с высокой точностью — до 95%. Система, основана на базе искусственном интеллекте.
© Ferra.ru
Исследование, проведенное на 298 детях в возрасте от 2 до 16 лет, показало, что новый алгоритм способен обнаруживать отличительные черты в электрической активности мозга у детей с аутизмом. Это открытие позволит диагностировать заболевание на более ранних стадиях развития, отметили в пресс-службе.
Используя контрастный вариационный автокодировщик и математические методы из теории графов, ученые смогли значительно повысить эффективность системы ИИ в анализе данных ЭЭГ. Алгоритм минимизирует ложноположительные срабатывания, что делает его более надежным инструментом для медицинской диагностики.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева