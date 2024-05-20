В России создали ИИ для конспектирования видеосозвонов

Эксперты прогнозируют, что к 2027 году 33% всех онлайн-совещаний в России будут автоматически получать текстовую расшифровку с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. AiGenda предоставляет возможность быстрой обработки и детальной информации по встрече, сокращая время поиска информации с 20 минут до всего 1 минуты.

Платформа работает на базе искусственного интеллекта с высокой точностью транскрибирования и делает разбивку на спикеров. Кроме того, пользователи могут быть уверены в безопасности своих данных, так как платформа может быть использована внутри компании.