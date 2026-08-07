В России создали ИИ для проектирования участков ДНК

Опубликовано 07 августа 2026, 14:061 мин.
В России создали ИИ для проектирования участков ДНКНейросеть работает напрямую с нуклеотидами
Российские ученые разработали генеративную нейросеть для проектирования регуляторных участков ДНК — промоторов и энхансеров. Это поможет в разработке генных терапий и синтетической биологии. Директор Центра биомедицинских исследований НИУ ВШЭ Мария Попцова пояснила, что проектирование на уровне нуклеотидов позволяет избежать ошибок при переводе ДНК в численное представление.
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Исследователи обучили искусственный интеллект на трех наборах данных: человеческие промоторы, энхансеры опухолевых клеток и ДНК дрозофилы. Тесты показали, что новая модель опережает большинство существующих алгоритмов по качеству генерации. Разработка расширяет возможности управления работой генома, отметила Поповцева.
Промоторы и энхансеры — короткие цепочки ДНК, которые регулируют активность генов. Способность проектировать их с заданными свойствами открывает путь к созданию терапий, способных включать или настраивать нужные гены в конкретных клетках.
Российские ученые предложили метод дискретного сопоставления потоков, который работает напрямую с «буквами» ДНК. Это может стать основой для новых биомедицинских технологий.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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