В России создали ИИ для проектирования участков ДНК

Исследователи обучили искусственный интеллект на трех наборах данных: человеческие промоторы, энхансеры опухолевых клеток и ДНК дрозофилы. Тесты показали, что новая модель опережает большинство существующих алгоритмов по качеству генерации. Разработка расширяет возможности управления работой генома, отметила Поповцева.

Промоторы и энхансеры — короткие цепочки ДНК, которые регулируют активность генов. Способность проектировать их с заданными свойствами открывает путь к созданию терапий, способных включать или настраивать нужные гены в конкретных клетках.

Российские ученые предложили метод дискретного сопоставления потоков, который работает напрямую с «буквами» ДНК. Это может стать основой для новых биомедицинских технологий.