В России
Опубликовано 07 августа 2026, 14:06
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В России создали ИИ для проектирования участков ДНК

Нейросеть работает напрямую с нуклеотидами
Российские ученые разработали генеративную нейросеть для проектирования регуляторных участков ДНК — промоторов и энхансеров. Это поможет в разработке генных терапий и синтетической биологии. Директор Центра биомедицинских исследований НИУ ВШЭ Мария Попцова пояснила, что проектирование на уровне нуклеотидов позволяет избежать ошибок при переводе ДНК в численное представление.
В России создали ИИ для проектирования участков ДНК

© Ferra.ru

Исследователи обучили искусственный интеллект на трех наборах данных: человеческие промоторы, энхансеры опухолевых клеток и ДНК дрозофилы. Тесты показали, что новая модель опережает большинство существующих алгоритмов по качеству генерации. Разработка расширяет возможности управления работой генома, отметила Поповцева.

Промоторы и энхансеры — короткие цепочки ДНК, которые регулируют активность генов. Способность проектировать их с заданными свойствами открывает путь к созданию терапий, способных включать или настраивать нужные гены в конкретных клетках.

Российские ученые предложили метод дискретного сопоставления потоков, который работает напрямую с «буквами» ДНК. Это может стать основой для новых биомедицинских технологий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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