В России создали ИИ для проверки подлинности автодокументов

Разработанное программное обеспечение анализирует документы с использованием российского сканера, созданного компанией «Интек». Система проверяет подлинность документов за 10 секунд, используя признаки, такие как защитные волокна и чернила, качество бумаги и отсутствие следов ручного изменения бланка. Также осуществляется сверка данных, указанных в документе.

В пресс-службе отметили, что система предназначена для защиты авторынка от нелегального ввоза и продажи автомобилей с поддельными документами. Она позволяет проверять подлинность таких документов, как СТС и ПТС, а также паспорта, дипломы и другие документы государственного образца.

ПО основано на модели глубокого обучения, которая обрабатывает данные локально, не передавая их на внешние серверы, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Генеральный директор Smart Engines, Владимир Арлазаров, отметил, что технология может быть масштабирована для проверки документов всех стран мира.