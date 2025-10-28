В России создали ИИ для точной оценки степени злокачественности рака

Технологии компьютерного зрения автоматически классифицирует каждую клетку на гистологическом срезе. Обучение проводилось на базе более 200 тысяч клеточных изображений. Система выявляет процентное содержание клеток с выраженными ядрышками — признаком высокой агрессивности опухоли.

Исследование показало, что при содержании более 11% таких клеток средняя выживаемость пациентов составляет всего 2,2 года. При меньшем количестве агрессивных клеток этот показатель превышает шесть лет. На основе анализа 144 образцов опухолей выделены четыре устойчивых морфологических паттерна с разным прогнозом выживаемости, отметили в пресс-службе.

Разработанная модель уже интегрирована в программное обеспечение для цифрового анализа гистологических срезов и прошла пилотное тестирование.