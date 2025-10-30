В России создали ИИ для улучшения маршрутов общественного транспорта

Для работы алгоритму достаточно данных из открытых источников, таких как OpenStreetMap. Сервис учитывает информацию о жилой и коммерческой застройке, ожидаемой численности населения, расположении бизнес-центров, производственных зон и мест досуга, а также о дорожной сети и остановочных пунктах.

ConnectPT генерирует наборы маршрутов для разных видов транспорта, оптимизируя их с учетом пассажиропотока и связности городских районов. Система позволяет настраивать приоритеты: сокращать время в пути для пассажиров, убирать невостребованные направления для перевозчиков или улучшать охват территории для города.

Разработка способна проанализировать транспортную систему любого населенного пункта за несколько часов, что значительно быстрее и дешевле традиционных методов, требующих многолетних исследований и бюджетов в десятки миллионов рублей.