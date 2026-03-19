Опубликовано 19 марта 2026, 16:58
В России создали ИИ для ускоренной разработки катализаторов

Платформа обрабатывает более 1 млн структур в год
Специалисты Университета Иннополис разработали первый полностью отечественный программный комплекс для моделирования каталитических процессов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В пресс-службе вуза сообщили, что решение позволяет сократить создание новых катализаторов с 5−7 лет до одного-двух лет.
Платформа обрабатывает более 1 миллиона структур катализаторов ежегодно, ускоряя вычисления в 1−5 тысяч раз и снижая затраты на исследования на 40 процентов. Комплекс предсказывает энергии активации и адсорбции с точностью 0,048−0,073 эВ, что сравнимо с квантово-химическими расчетами, но во много раз быстрее. Разработчики впервые объединили прогнозы ИИ с микрокинетическими моделями, что дает возможность рассчитывать скорости реакций и выход продуктов.

Программный комплекс существует в облачной и локальной версиях для предприятий с требованиями к защите данных. Разработка запатентована и ориентирована на рынки ЕАЭС, Азии и Латинской Америки. Ученые планируют расширить функционал для моделирования других типов катализаторов и реакторов. Проект поддержан Фондом науки и технологий Татарстана.