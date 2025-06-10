В России создали ИИ-навигатор для незрячих, работающий без интернета

Для использования достаточно установить специальное приложение на смартфон и закрепить устройство на груди. Камера захватывает изображение, а нейросеть в реальном времени анализирует обстановку вокруг. Система определяет расстояние до объектов и сообщает об этом звуковыми сигналами, чтобы пользователь знал, где могут находиться препятствия.

Искусственный интеллект обучен на размеченных вручную данных, что позволяет ему распознавать потенциально опасные объекты на расстоянии до пяти метров. Это минимизирует лишнюю информацию и помогает концентрироваться на действительно важных сигналах. Разработка также способна реагировать на внезапно появляющиеся преграды, например, закрывшиеся ворота или приближающийся транспорт.

Скорость обработки одного кадра составляет около 300 миллисекунд, что обеспечивает быструю реакцию навигатора на изменения в окружающей среде. Важно, что приложение не содержит рекламы и не требует платной подписки, в отличие от ряда зарубежных решений.