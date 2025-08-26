В России создали ИИ-платформу для судейства на гонках дронов

Платформа обрабатывает видеозапись с камеры дрона и данные с его бортовых датчиков. С помощью математических алгоритмов она воссоздает полную траекторию полета, виртуально реконструируя каждый маневр в цифровом пространстве. Затем ИИ разбивает полёт на отдельные элементы и сравнивает их с эталонными фигурами.

На текущем этапе разработки система уверенно распознает более 12 типовых фигур пилотажа и их вариации. Это позволяет не только автоматически фиксировать нарушения, например, пропуск ворот, но и проводить детальный анализ техники пилота.

Как отмечают разработчики, накопление статистики по множеству полётов открывает перспективы для формирования рекомендаций тренерам.