В России создали ИИ-платформу для судейства на гонках дронов

Опубликовано 26 августа 2025, 12:291 мин.
В России создали ИИ-платформу для судейства на гонках дроновСистема автоматически анализирует полёт и фиксирует ошибки
В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что специалисты вуза разработали облачную платформу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического судейства на соревнованиях по гонкам беспилотников. Система призвана обеспечить максимальную объективность оценок, точно анализируя продвижение каждого участника.
Платформа обрабатывает видеозапись с камеры дрона и данные с его бортовых датчиков. С помощью математических алгоритмов она воссоздает полную траекторию полета, виртуально реконструируя каждый маневр в цифровом пространстве. Затем ИИ разбивает полёт на отдельные элементы и сравнивает их с эталонными фигурами.
На текущем этапе разработки система уверенно распознает более 12 типовых фигур пилотажа и их вариации. Это позволяет не только автоматически фиксировать нарушения, например, пропуск ворот, но и проводить детальный анализ техники пилота.
Как отмечают разработчики, накопление статистики по множеству полётов открывает перспективы для формирования рекомендаций тренерам.