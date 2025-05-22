В России создали ИИ-программу для составления портрета серийного преступника

Опубликовано 22 мая 2025, 12:441 мин.
В России создали ИИ-программу для составления портрета серийного преступникаСистема анализирует данные о множестве преступлений
На Петербургском международном юридическом форуме глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о создании новой компьютерной программы для криминалистики на базе искусственного интеллекта (ИИ). Разработка помогает составлять психологический портрет серийных преступников на основе анализа данных о множестве аналогичных преступлений.
© Ferra.ru
По словам Бастрыкина, искусственный интеллект уже активно используется в работе следователей. Помимо новой программы, существуют системы видеонаблюдения, способные распознавать похищенные автомобили, идентифицировать голоса и находить другие улики.
Современные технологии значительно ускоряют расследования. Цифровые инструменты помогают фиксировать результаты следственных действий, находить незаметные глазу доказательства и проводить экспертизы. Компьютерные системы стали неотъемлемой частью криминалистического оборудования, отметил Бастрыкин.