В России создали ИИ-программу для составления портрета серийного преступника

Система анализирует данные о множестве преступлений

На Петербургском международном юридическом форуме глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о создании новой компьютерной программы для криминалистики на базе искусственного интеллекта (ИИ). Разработка помогает составлять психологический портрет серийных преступников на основе анализа данных о множестве аналогичных преступлений.