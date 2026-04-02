В России создали ИИ-регистратуру для быстрой записи пациентов

Опубликовано 02 апреля 2026, 21:591 мин.
В России создали ИИ-регистратуру для быстрой записи пациентовБот работает без выходных
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из университета ИТМО разработали виртуального администратора для медицинских учреждений. Система на основе искусственного интеллекта (ИИ) отвечает на обращения пациентов в мессенджерах и на сайте всего за 10 секунд. Бот работает круглосуточно без выходных.
В отличие от существующих аналогов, разработка одновременно подключается к медицинской информационной системе и CRM. Это позволяет автоматизировать полный цикл общения: отвечать на вопросы, записывать, переносить или отменять визиты. Бот использует базу знаний с ценами, списком врачей и услугами. Он умеет обрабатывать возражения и настраиваться под любую клинику. Система построена на микросервисной архитектуре и может обслуживать десятки организаций на единой инфраструктуре.
Проект не требует медицинской лицензии, так как занимается только административными задачами. Сейчас бота тестируют в стоматологии Рязани, скоро пилоты стартуют в Оренбурге и Петербурге, отметили в пресс-службе.