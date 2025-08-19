В России создали ИИ-систему для изучения эпилепсии

Система анализирует данные электрокортикограммы (записи мозговой активности) и с высокой точностью определяет фазы глубокого сна, а также фиксирует эпизоды эпилепсии. Для работы алгоритма достаточно информации всего с одного электрода, установленного в лобной доле мозга крысы.

Как отмечают разработчики, традиционный анализ таких данных требует много времени и сил специалистов. Новая система обрабатывает часовые записи всего за 15−25 секунд, достигая точности 82−84% даже при использовании данных с электродов противоположного полушария мозга.

Абсансная эпилепсия представляет сложности для диагностики, так как её проявления легко спутать с другими состояниями. По данным ВОЗ, эпилепсией страдают около 50 миллионов человек в мире. Разработанная технология позволит ускорить исследования механизмов заболевания и поиск новых методов лечения.