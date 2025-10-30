В России создали ИИ-систему для контроля качества удобрений

Система анализирует гранулы с помощью технологии компьютерного зрения. Она устанавливается над конвейерной лентой и с помощью специальной камеры сканирует движущиеся гранулы. Нейросеть анализирует их размеры, сравнивая показатели с заданным эталоном. Результаты мониторинга выводятся на графики.

Как пояснил автор проекта Владислав Рысев, равномерный размер гранул критически важен для эффективности удобрений. Слишком мелкие частицы разносятся ветром, а чрезмерно крупные могут не достичь цели. Идея использовать ИИ возникла после того, как традиционные алгоритмы обнаружения контуров не справились с анализом однородной массы гранул.

Система может самообучаться, что позволяет ей адаптироваться для работы с разными типами материалов, отметили в пресс-службе.