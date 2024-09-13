В России создали ИИ-систему для точного внесения удобрений

Опубликовано 13 сентября 2024, 17:471 мин.
В России создали ИИ-систему для точного внесения удобренийЧто повысит урожайность
В России разработана система «Умное сельское хозяйство», которая использует искусственный интеллект (ИИ) для точного внесения удобрений. Как сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), система анализирует космические снимки, данные о типах почв и погодных условиях.
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По словам лидера проекта Алексея Олифиренко, система создает карты-задания для сельскохозяйственной техники, что позволяет вносить удобрения в оптимальных количествах и местах. Это способствует повышению урожайности и снижению потерь.
Пилотный проект в Краснодарском крае показал отличные результаты: экономия удобрений составила 20%, а урожайность увеличилась на 23%, достигнув 96 центнеров с гектара. Агрохолдинг планирует расширение проекта на 10 тысяч гектаров в течение трех лет, отметил Олифренко.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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