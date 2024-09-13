В России создали ИИ-систему для точного внесения удобрений

По словам лидера проекта Алексея Олифиренко, система создает карты-задания для сельскохозяйственной техники, что позволяет вносить удобрения в оптимальных количествах и местах. Это способствует повышению урожайности и снижению потерь.

Пилотный проект в Краснодарском крае показал отличные результаты: экономия удобрений составила 20%, а урожайность увеличилась на 23%, достигнув 96 центнеров с гектара. Агрохолдинг планирует расширение проекта на 10 тысяч гектаров в течение трех лет, отметил Олифренко.