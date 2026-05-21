В России создали ИИ-тренажер для обновления учебных программ

При создании тренажера специалисты изучили 42 млн рабочих мест и выделили 142 распространенные профессии. Среди наиболее подверженных автоматизации оказались программисты, журналисты, переводчики и экономисты. Профессии с высокой долей физического труда признаны менее уязвимыми.

Система предлагает обновлять учебные планы, усиливать практическую подготовку и пересматривать методы оценки знаний. Разработчики отметили, что многие типовые задания уже эффективно выполняются нейросетями, из-за чего студенты теряют навыки самостоятельного анализа и решения задач.

Сейчас сервисом в ТГУ чаще всего пользуются преподаватели IT-направлений, экономики и юриспруденции, отметили в пресс-службе.