В России создали ИИ-тренажер для обновления учебных программ

Опубликовано 21 мая 2026, 09:391 мин.
В России создали ИИ-тренажер для обновления учебных программСистему хотят внедрить по всей стране
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза начали использовать ИИ-тренажер для анализа образовательных программ. Система помогает определить, какие задачи могут выполнять нейросети, а какие функции лучше оставить человеку. В дальнейшем разработку планируют масштабировать на другие российские вузы.
© Ferra.ru
При создании тренажера специалисты изучили 42 млн рабочих мест и выделили 142 распространенные профессии. Среди наиболее подверженных автоматизации оказались программисты, журналисты, переводчики и экономисты. Профессии с высокой долей физического труда признаны менее уязвимыми.
Система предлагает обновлять учебные планы, усиливать практическую подготовку и пересматривать методы оценки знаний. Разработчики отметили, что многие типовые задания уже эффективно выполняются нейросетями, из-за чего студенты теряют навыки самостоятельного анализа и решения задач.
Сейчас сервисом в ТГУ чаще всего пользуются преподаватели IT-направлений, экономики и юриспруденции, отметили в пресс-службе.