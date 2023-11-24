В России создали ИИ-тренажер для обучения будущих психологов

В России создали ИИ-тренажер для обучения будущих психологовОна подстраивается под студента
Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали инновационную систему-тренажер, предназначенную для обучения студентов-психологов проведению профориентационных консультаций. Это новшество использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), рассказала заведующая лабораторией "Информационные технологии для психологической диагностики" МГППУ, Наталия Юрьева, пишет ТАСС.
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Система предлагает студентам учебный курс, включающий в себя интеллектуального помощника, который помогает осваивать методики опроса и консультирования людей относительно их будущей профессиональной деятельности. Программа подстраивается под индивидуальные потребности студентов, учитывая их начальный уровень знаний и прогресс.
Наталия Юрьева отметила, что адаптивные методы обучения способствуют персонализации процесса обучения, что делает его более эффективным и ускоряет усвоение знаний. Разработанная система включает программное обеспечение и серию тестовых заданий для самостоятельной работы студентов. Эффективность новой системы подтверждена экспертизой и протестирована сотрудниками университета.