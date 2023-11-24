В России создали ИИ-тренажер для обучения будущих психологов

Система предлагает студентам учебный курс, включающий в себя интеллектуального помощника, который помогает осваивать методики опроса и консультирования людей относительно их будущей профессиональной деятельности. Программа подстраивается под индивидуальные потребности студентов, учитывая их начальный уровень знаний и прогресс.

Наталия Юрьева отметила, что адаптивные методы обучения способствуют персонализации процесса обучения, что делает его более эффективным и ускоряет усвоение знаний. Разработанная система включает программное обеспечение и серию тестовых заданий для самостоятельной работы студентов. Эффективность новой системы подтверждена экспертизой и протестирована сотрудниками университета.