В России
Опубликовано 18 сентября 2025, 13:09
1 мин.

В России создали имитатор электроракетных двигателей для спутников

Устройство позволит тестировать космические аппараты на Земле
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) разработали имитатор электроракетных двигателей для космических аппаратов. Устройство позволяет проводить наземные испытания спутниковой электроники без использования вакуумных камер, что упрощает и удешевляет процесс.
Для разработки использовали исключительно отечественные комплектующие. В основе имитатора лежит программируемый микроконтроллер, который точно воспроизводит нагрузку реального двигателя, создавая условия, максимально приближенные к эксплуатационным, отетили в пресс-службе.

Разработка велась в интересах предприятия «Решетнёв», входящего в госкорпорацию «Роскосмос». Компания недавно запустила первую в России конвейерную линию сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов.

Заместитель директора по развитию Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый отметил, что потребность в таких имитаторах будет расти в связи с развитием многоспутниковых группировок. Каждый аппарат в таких системах требует оснащения двигательной установкой и тщательного тестирования.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
