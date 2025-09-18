В России создали имитатор электроракетных двигателей для спутников

Для разработки использовали исключительно отечественные комплектующие. В основе имитатора лежит программируемый микроконтроллер, который точно воспроизводит нагрузку реального двигателя, создавая условия, максимально приближенные к эксплуатационным, отетили в пресс-службе.

Разработка велась в интересах предприятия «Решетнёв», входящего в госкорпорацию «Роскосмос». Компания недавно запустила первую в России конвейерную линию сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов.

Заместитель директора по развитию Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый отметил, что потребность в таких имитаторах будет расти в связи с развитием многоспутниковых группировок. Каждый аппарат в таких системах требует оснащения двигательной установкой и тщательного тестирования.