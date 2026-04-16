В России создали индивидуальный протез кисти с микропроцессором

Опубликовано 16 апреля 2026, 16:55
В России создали индивидуальный протез кисти с микропроцессоромУстройство адаптировали под редкую аномалию
Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО), входящий в госкорпорацию Ростех, изготовил для 13 летнего Алексея Бойко уникальный протез с микропроцессорным управлением. Из-за врожденной патологии у подростка на левой руке отсутствуют три пальца, часть ладони и сустав мизинца. Обычный протез поставить нельзя из-за недостатка площади ладони и мышц для датчиков.
© Центр инноваций в травматологии и ортопедии
Специалисты ЦИТО предложили четырехпалый протез, где сохранившийся мизинец пациента помещается внутри гильзы и помогает управлять устройством. В компактном корпусе разместили микропроцессор, два аккумулятора, зарядный блок, вибродатчик, систему проводов и два датчика управления. В комплект входит планшет с программным обеспечением для отслеживания и корректировки настроек.
Проект стал возможен благодаря благотворительному фонду «География Добра». Адаптация займет около полугода.