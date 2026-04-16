В России создали индивидуальный протез кисти с микропроцессором

Устройство адаптировали под редкую аномалию

Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО), входящий в госкорпорацию Ростех, изготовил для 13 летнего Алексея Бойко уникальный протез с микропроцессорным управлением. Из-за врожденной патологии у подростка на левой руке отсутствуют три пальца, часть ладони и сустав мизинца. Обычный протез поставить нельзя из-за недостатка площади ладони и мышц для датчиков.