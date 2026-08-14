В России
Опубликовано 14 августа 2026, 18:20
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В России создали инструмент для проверки данных рекомендательных моделей

SplitLight выявляет ошибки до обучения ИИ
Ученые Центра практического ИИ Сбербанка и Института AIRI разработали SplitLight, открытый инструмент для проверки данных перед обучением рекомендательных моделей. Исследование представили на конференции ACM SIGIR 2026.
В России создали инструмент для проверки данных рекомендательных моделей

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SplitLight выявляет ошибки в логировании, смещенные временные метки и дубли событий. Также система фиксирует статистику подготовки данных, что позволяет воспроизводить эксперименты и сравнивать результаты разных исследований.

Отдельная функция проверяет реалистичность эксперимента: инструмент определяет возможное попадание данных из будущего, учитывает новых пользователей и объекты и сравнивает обучающую и валидационную выборки.

Разработчики протестировали решение на шести открытых датасетах. SplitLight доступен как Python-библиотека и веб-интерфейс без программирования. Исходный код опубликован на GitVerse и GitHub.

Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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