В России создали инструмент для защиты промышленности от кибератак

Разработка предназначена для мониторинга инфраструктуры Интернета вещей (IIoT), которая включает датчики, контроллеры и роботов. Эти устройства собирают данные для оптимизации производства, но одновременно становятся мишенью для кибератак, утечек информации и сбоев в программном обеспечении.

Фреймворк протестирован на различных промышленных системах, включая очистку воды и сети электрических трансформаторов. Модульная архитектура позволяет адаптировать его для разных отраслей — от нефтегазовой промышленности до машиностроения.

Применение ForecaState поможет предприятиям не только в обнаружении киберугроз, но и в прогнозировании оборудования, предотвращении аварий и контроле качества продукции.