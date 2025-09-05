В России создали инструмент для защиты промышленности от кибератак

Опубликовано 05 сентября 2025, 17:271 мин.
В России создали инструмент для защиты промышленности от кибератакНейросетевой фреймворк снижает количество ошибок на 30%
В пресс-службе Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) сообщили, что ученые разработали программный комплекс ForecaState для выявления киберугроз на промышленных предприятиях. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и демонстрирует на 30% меньше ошибок по сравнению с существующими аналогами.
Разработка предназначена для мониторинга инфраструктуры Интернета вещей (IIoT), которая включает датчики, контроллеры и роботов. Эти устройства собирают данные для оптимизации производства, но одновременно становятся мишенью для кибератак, утечек информации и сбоев в программном обеспечении.
Фреймворк протестирован на различных промышленных системах, включая очистку воды и сети электрических трансформаторов. Модульная архитектура позволяет адаптировать его для разных отраслей — от нефтегазовой промышленности до машиностроения.
Применение ForecaState поможет предприятиям не только в обнаружении киберугроз, но и в прогнозировании оборудования, предотвращении аварий и контроле качества продукции.