В России создали интеллектуальные системы для прогноза пожаров и паводков

Опубликовано 26 марта 2026, 14:48
В России создали интеллектуальные системы для прогноза пожаров и паводковМодели машинного обучения предсказывают уровень воды
В пресс-службе Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева сообщили, что исследователи и студенты вуза разработали интеллектуальные системы поддержки принятия решений для профилактики природных катастроф. Над проектом работали студенты институтов информатики и космических технологий.
© Ferra.ru
На первом этапе исследователи проанализировали уровни воды на реках Нижняя и Подкаменная Тунгуска. С помощью регрессионных моделей на основе машинного обучения они научились прогнозировать паводки. Это поможет планировать сроки навигации.
Параллельно ученые обработали данные о пяти миллионах пожаров в России. Модели на основе методов опорных векторов, случайного леса и градиентного бустинга классифицируют возгорания с пострадавшими и прогнозируют ущерб. Точность классификации превысила 85%, отметили в вузе.
Разработанные алгоритмы зарегистрировали в Роспатенте.