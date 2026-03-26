В России создали интеллектуальные системы для прогноза пожаров и паводков

На первом этапе исследователи проанализировали уровни воды на реках Нижняя и Подкаменная Тунгуска. С помощью регрессионных моделей на основе машинного обучения они научились прогнозировать паводки. Это поможет планировать сроки навигации.

Параллельно ученые обработали данные о пяти миллионах пожаров в России. Модели на основе методов опорных векторов, случайного леса и градиентного бустинга классифицируют возгорания с пострадавшими и прогнозируют ущерб. Точность классификации превысила 85%, отметили в вузе.

Разработанные алгоритмы зарегистрировали в Роспатенте.