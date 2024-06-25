В России создали IT-решение для виртуальных испытаний космической техники

Модель Васневой использует специализированные программные инструменты для создания различных типов электромагнитных помех. Она учитывает факторы, влияющие на электромагнитную совместимость, такие как частота, мощность и поляризация. Решение позволяет создавать повторяемые и контролируемые условия тестирования, моделировать любые типы и уровни электростатических разрядов, а также интегрироваться с другими моделями космической техники, отметили в пресс-службе.

Новая разработка значительно сокращает время и затраты на тестирование, устраняя необходимость в дорогостоящем оборудовании и позволяя проводить виртуальные испытания на ранних этапах разработки.