В России создали износостойкие порошки для арктической техники

Опубликовано 20 ноября 2025, 23:491 мин.
В России создали износостойкие порошки для арктической техникиРазработка не уступает зарубежным аналогам.
Специалисты Центрального НИИ конструкционных материалов «Прометей» разработали композиционные порошки с титановой матрицей для защиты оборудования от износа. Материалы не уступают по характеристикам зарубежным аналогам.
© Ferra.ru
Порошки наносятся на детали методом микроплазменного напыления, формируя равномерные и плотные защитные слои. Обработанные поверхности демонстрируют повышенную устойчивость к агрессивным средам, высоким контактным нагрузкам и эрозионному износу.
Разработка найдет применение при производстве узлов трения. Технология также подходит для защиты поверхностей трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры и элементов газотурбинных двигателей. Особую значимость она представляет для техники, работающей в условиях Арктики.
Автором разработки выступил инженер «Прометея» Михаил Гошкодеря. Новые материалы могут повысить долговечность оборудования в судостроительной и горнодобывающей отраслях промышленности.