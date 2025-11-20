В России создали износостойкие порошки для арктической техники

Порошки наносятся на детали методом микроплазменного напыления, формируя равномерные и плотные защитные слои. Обработанные поверхности демонстрируют повышенную устойчивость к агрессивным средам, высоким контактным нагрузкам и эрозионному износу.

Разработка найдет применение при производстве узлов трения. Технология также подходит для защиты поверхностей трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры и элементов газотурбинных двигателей. Особую значимость она представляет для техники, работающей в условиях Арктики.

Автором разработки выступил инженер «Прометея» Михаил Гошкодеря. Новые материалы могут повысить долговечность оборудования в судостроительной и горнодобывающей отраслях промышленности.