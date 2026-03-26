В России создали износостойкий материал для промышленности

Материал получают методом искрового плазменного спекания. Наночастицы порошка, которые в тысячу раз тоньше человеческого волоса, спрессовывают при нагреве до 2000 градусов, достигая плотности 99,94%. Испытания показали, что скорость износа новых образцов значительно ниже, чем у промышленных аналогов. По сравнению с самым распространенным сплавом разработка оказалась долговечнее в 26 раз.

Новый материал подходит для бурового оборудования, фильер, прецизионных подшипников и насосов. Отказ от кобальта позволяет снизить зависимость от его поставок из политически нестабильных регионов, отметили в ведомстве.