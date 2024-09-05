В России создали камеру для изучения истории Земли 10 миллионов лет назад

Опубликовано 05 сентября 2024, 19:031 мин.
В России создали камеру для изучения истории Земли 10 миллионов лет назадНовая технология поможет анализировать редкие изотопы и датировать объекты
Ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали камеру для ускорительного масс-спектрометра, которая позволит заглянуть в геологию и историю Земли на 10 миллионов лет назад. Устройство предназначено для анализа редких атомов в различных материалах, таких как минералы и археологические находки.
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Новая камера способна эффективно сортировать изотопы с близкими массами, что раньше было сложной задачей. Благодаря этой технологии ученые могут определять содержание изотопов углерода и бериллия, что помогает в радиоуглеродном датировании объектов возрастом до 75 тысяч лет и расширяет временной интервал до 10 миллионов лет.
Разработка уже прошла успешные тесты и станет основой для создания первого в России ускорительного масс-спектрометра, способного проводить точные химические анализы.