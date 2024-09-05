В России создали камеру для изучения истории Земли 10 миллионов лет назад

Новая камера способна эффективно сортировать изотопы с близкими массами, что раньше было сложной задачей. Благодаря этой технологии ученые могут определять содержание изотопов углерода и бериллия, что помогает в радиоуглеродном датировании объектов возрастом до 75 тысяч лет и расширяет временной интервал до 10 миллионов лет.

Разработка уже прошла успешные тесты и станет основой для создания первого в России ускорительного масс-спектрометра, способного проводить точные химические анализы.