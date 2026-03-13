В России создали катализатор для очистки воздуха и воды из овечьей шерсти

Для получения материала шерстяные волокна пропитывали раствором соединений титана в гидротермальных условиях при температуре 115 градусов. Затем образец прокаливали на воздухе при 600 градусах. При нагреве шерсть выгорала, а ее элементы проходили диффузию в структуру диоксида титана. В результате катализатор получил кремовый цвет, что указывает на поглощение видимого света.

Материал может применяться в системах очистки воздуха в лабораториях, медицинских учреждениях и для обработки сточных вод, содержащих органические пигменты и фармацевтические соединения.