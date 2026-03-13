В России создали катализатор для очистки воздуха и воды из овечьей шерсти

Опубликовано 13 марта 2026, 14:051 мин.
В России создали катализатор для очистки воздуха и воды из овечьей шерстиМатериал работает в ультрафиолетовом и видимом свете
Специалисты Института катализа СО РАН разработали фотокатализатор на основе диоксида титана с использованием овечьей шерсти. Материал предназначен для разложения органических загрязнений в воде и воздухе. В отличие от стандартных катализаторов на основе оксида титана, новый образец способен работать не только при ультрафиолетовом излучении, но и в видимом диапазоне света.
© Ferra.ru
Для получения материала шерстяные волокна пропитывали раствором соединений титана в гидротермальных условиях при температуре 115 градусов. Затем образец прокаливали на воздухе при 600 градусах. При нагреве шерсть выгорала, а ее элементы проходили диффузию в структуру диоксида титана. В результате катализатор получил кремовый цвет, что указывает на поглощение видимого света.
Материал может применяться в системах очистки воздуха в лабораториях, медицинских учреждениях и для обработки сточных вод, содержащих органические пигменты и фармацевтические соединения.