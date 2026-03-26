В России создали керамические имплантаты для восстановления костей

Ученые подготовили три варианта керамики на базе двух форм фосфорных солей магния. Материалы различались скоростью растворения в среде, имитирующей организм. Меняя соотношение ионов магния и фосфора, можно настраивать время, в течение которого имплантат будет поддерживать костную ткань. Это позволяет подбирать изделие под разные типы травм.

В отличие от титановых имплантатов, которые требуют дополнительной операции для извлечения, новая разработка постепенно и полностью растворяется без вреда для организма. Материал замещается здоровыми тканями по мере восстановления кости.