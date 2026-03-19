В России создали керамику для водородной энергетики

Для изготовления образцов применили метод искрового плазменного спекания. Порошок прессуют под давлением и обрабатывают электрическими импульсами. Эксперименты показали, что свойства материала зависят от температуры. При спекании в диапазоне от 1150 до 1200 градусов Цельсия получается сверхплотная структура с высокой твердостью, устойчивая к коррозии. Такой вариант подходит для защиты деталей, работающих в агрессивных средах.

Образцы, обработанные при температуре около 1000 градусов, обладают меньшей твердостью, но высокой электрохимической активностью. Благодаря микропористости они ускоряют химические реакции, например выделение водорода. Это делает их перспективными для покрытий электродов, где важна эффективность.