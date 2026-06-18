В России создали керамику с повышенной способностью запасать кислород

Опубликовано 18 июня 2026, 13:471 мин.
В России создали керамику с повышенной способностью запасать кислородМатериал может применяться в катализе и энергетике
Ученые Института катализа СО РАН разработали керамический материал на основе церия и циркония, который способен эффективно запасать и отдавать кислород. Разработка получила пирохлорную структуру и в перспективе может использоваться в автомобильных катализаторах, энергетике, металлургии и электронике.
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Для создания материала исследователи применили углеродную оболочку, которая помогает сохранить частицы при нагреве. Благодаря этому обработка проходит при температуре около 1400 °C без сильного снижения площади поверхности.
Полученный материал содержит не менее 60% пирохлорной структуры и имеет удельную поверхность 74 м²/г. По данным ученых, он использует до 98% возможностей церия для работы с кислородом, тогда как у неупорядоченных аналогов этот показатель составляет около 60%. В дальнейшем специалисты планируют проверить его с добавками металлов платиновой группы, отметили в пресс-службе.