В России создали керамику с повышенной способностью запасать кислород

Для создания материала исследователи применили углеродную оболочку, которая помогает сохранить частицы при нагреве. Благодаря этому обработка проходит при температуре около 1400 °C без сильного снижения площади поверхности.

Полученный материал содержит не менее 60% пирохлорной структуры и имеет удельную поверхность 74 м²/г. По данным ученых, он использует до 98% возможностей церия для работы с кислородом, тогда как у неупорядоченных аналогов этот показатель составляет около 60%. В дальнейшем специалисты планируют проверить его с добавками металлов платиновой группы, отметили в пресс-службе.