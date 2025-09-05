В России создали хирургические нити с длительным антисептическим эффектом

Инновационные нити и сетчатые эндопротезы представляют собой полимерные материалы, обработанные особым образом. На них наносятся микро- и наноносители, которые постепенно высвобождают лекарственные препараты прямо в области операционного вмешательства. Это обеспечивает длительный антибактериальный эффект, а также противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Уже создан прототип — линейка лабораторных образцов. Эксперименты подтвердили, что их бактерицидная эффективность сохраняется более двух недель. Параллельно разработано и готовится к запуску специальное оборудование для нанесения лекарств на волокна. Его ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2025 года.

Как отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, этот проект является примером успешного взаимодействия бизнеса и науки. Банк открыт для поддержки подобных инициатив, направленных на создание передовых медицинских разработок.