В России
Опубликовано 17 июня 2025, 23:33
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В России создали компактный прибор для автоматической оценки условий труда

Устройство измеряет температуру, шум и вредные вещества
В пресс-службе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) сообщили, что специалисты вуза разработали небольшой прибор, который помогает автоматически оценивать условия труда на предприятиях. Устройство способно измерять температуру, влажность, уровень шума, освещенность и даже содержание вредных веществ в воздухе.
В России создали компактный прибор для автоматической оценки условий труда

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Согласно данным Роструда, ежегодно многие работники страдают из-за несоблюдения норм безопасности. Новый прибор предназначен для упрощения и ускорения проверки условий труда, что поможет снизить риски профессиональных заболеваний и несчастных случаев.

Устройство удобно помещается на ладони и включает точные сенсоры, способные также фиксировать уровень угарного газа и электромагнитный фон. Все данные обрабатываются встроенным одноплатным компьютером и микроконтроллером в реальном времени. Результаты выводятся на цветной сенсорный экран с понятным интерфейсом.

По словам разработчиков, прибор может заменить несколько специализированных устройств, а замеры занимают всего одну минуту. Он пригоден не только для промышленных предприятий, но и для офисов и учебных заведений.

В будущем планируется добавить функцию автоматического формирования отчетов для трудовой инспекции, что сделает контроль условий труда еще более простым и эффективным.