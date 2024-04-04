В России создали комплекс для обнаружения дефектов на железнодорожных рельсах

Основой технологии является анализ вибраций, которые регистрируются специальными датчиками, установленными на колесах поезда. Эти данные позволяют не только обнаруживать трещины и смятия, но и прогнозировать их развитие.

Создание комплекса открывает новые перспективы для повышения безопасности и энергоэффективности железнодорожных перевозок. Подробности о новой технологии рассказал доцент кафедры лазерных измерительных и навигационных систем Роман Шалымов.

Традиционные методы диагностики, такие как использование диагностических вагонов с камерами видеофиксации, требуют значительных затрат времени и средств. Разработанный в ЛЭТИ комплекс основан на использовании акселерометров, которые измеряют ускорение. Благодаря разработанной программе удалось выделить вибрации, характерные для поврежденных участков, что значительно повышает эффективность диагностики.