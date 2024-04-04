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В России
Опубликовано 04 апреля 2024, 17:55
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В России создали комплекс для обнаружения дефектов на железнодорожных рельсах

С помощью анализа вибраций
Специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали комплекс для выявления повреждений на железнодорожных рельсах без использования визуальных методов.
В России создали комплекс для обнаружения дефектов на железнодорожных рельсах

© Ferra.ru

Основой технологии является анализ вибраций, которые регистрируются специальными датчиками, установленными на колесах поезда. Эти данные позволяют не только обнаруживать трещины и смятия, но и прогнозировать их развитие.

Создание комплекса открывает новые перспективы для повышения безопасности и энергоэффективности железнодорожных перевозок. Подробности о новой технологии рассказал доцент кафедры лазерных измерительных и навигационных систем Роман Шалымов.

Традиционные методы диагностики, такие как использование диагностических вагонов с камерами видеофиксации, требуют значительных затрат времени и средств. Разработанный в ЛЭТИ комплекс основан на использовании акселерометров, которые измеряют ускорение. Благодаря разработанной программе удалось выделить вибрации, характерные для поврежденных участков, что значительно повышает эффективность диагностики.