В России создали комплекс для создания цифровых двойников растений

Система, названная Trium Natura, использует сложный математический алгоритм и проектор для формирования высокоточной 3D-модели с точностью до 40 микрометров. Это особенно важно, так как позволяет сканировать образцы прямо в пробирке, что ранее было невозможно.

Разработчики планируют расширить функционал системы, включая моделирование роста растений в различных условиях и мультиспектральный анализ для оценки уровня хлорофилла. Основная цель — улучшение процесса селекции и генетических исследований, что позволит ускорить получение высококачественного растительного материала.