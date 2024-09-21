В России создали комплекс для создания цифровых двойников растений

Опубликовано 21 сентября 2024, 11:041 мин.
В России создали комплекс для создания цифровых двойников растенийНовая технология ускорит селекцию и улучшит выбор растительного материала
Ученые Тимирязевской академии представили систему для создания цифровых двойников растений. Комплекс сканирует побег всего за три с половиной минуты, создавая трехмерную модель, которая поможет анализировать его свойства и выбирать лучшие экземпляры для селекции.
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Система, названная Trium Natura, использует сложный математический алгоритм и проектор для формирования высокоточной 3D-модели с точностью до 40 микрометров. Это особенно важно, так как позволяет сканировать образцы прямо в пробирке, что ранее было невозможно.
Разработчики планируют расширить функционал системы, включая моделирование роста растений в различных условиях и мультиспектральный анализ для оценки уровня хлорофилла. Основная цель — улучшение процесса селекции и генетических исследований, что позволит ускорить получение высококачественного растительного материала.