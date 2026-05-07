В России создали комплекс для ускоренного обучения ИИ для БПЛА

Опубликовано 07 мая 2026, 20:591 мин.
В России создали комплекс для ускоренного обучения ИИ для БПЛАСистема работает до 10 раз быстрее аналогов
Российские инженеры создали программный комплекс для ускоренного обучения нейросетей, которые используют в беспилотных летательных аппаратах. Как отметил разработчик Сергей Иванов, главным преимуществом решения является доверенная среда. Все данные остаются внутри инфраструктуры заказчика и не уходят во внешние облака. Это исключает риски несанкционированного доступа.
© Ferra.ru
Система охватывает полный цикл: от разметки аэрофотоснимков до обучения моделей и их развертывания на бортовых вычислителях, включая отечественные процессоры «Эльбрус». По оценкам разработчиков, комплекс выполняет ИИ-задачи примерно в 10 раз быстрее аналогов.
Инструменты автоматизации разметки ускоряют подготовку обучающих выборок в среднем в 3−10 раз, а в отдельных случаях — до 50 раз. Испытания прошли на данных аэрофотосъемки в Ленинградской и Псковской областях. Систему уже тестировали при оценке лесных участков, отметил Иванов.
Комплекс не зависит от санкций и может заменить зарубежные сервисы.