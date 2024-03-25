В России создали комплекс для визуализации взаимодействия лазеров с оксидами

Новый комплекс будет использоваться для изучения формирования расплава и его испарения, что поможет увеличить производство нанопорошков оксидов, используемых в оптике, отметили в пресс-службе.

Диагностический комплекс включает в себя лазерную оптическую систему, основанную на малогабаритном усилителе яркости на парах бромида меди. Он способен осуществлять высокоскоростную визуализацию в видимом спектре с высокой скоростью съемки до 22 тысяч кадров в секунду и высоким пространственным разрешением до 1 микрометра.