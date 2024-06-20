В России создали комплекс для защиты от радиации и химических веществ

Опубликовано 20 июня 2024, 19:35
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В России создали комплекс для защиты от радиации и химических веществОн называется "Периметр"
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) совместно с научно-производственной фирмой «ИНКРАМ» разработали комплекс «Периметр». Он автоматически контролирует радиацию, химические вещества и параметры обитаемости защитных сооружений гражданской обороны. Он обеспечивает безопасное пребывание людей внутри укрытий, а также уничтожает вирусы и бактерии в воздухе.
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Комплекс «Периметр» включает блоки управления и сигнализации, контроля внешней среды и параметров обитаемости, а также биологической защиты и электропитания. Он способен работать в широком температурном диапазоне и оборудован отечественной аппаратурой. Комплексный автоматизированный подход заменяет ручные измерения, что повышает эффективность контроля и безопасность пользователей.
Эта разработка предназначена не только для защитных сооружений, но и для критически важных объектов, подчеркивают в ВНИИ ГОЧС. «Периметр» может стать важным шагом в обеспечении безопасности и защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.