В России создали комплекс для защиты от радиации и химических веществ

Комплекс «Периметр» включает блоки управления и сигнализации, контроля внешней среды и параметров обитаемости, а также биологической защиты и электропитания. Он способен работать в широком температурном диапазоне и оборудован отечественной аппаратурой. Комплексный автоматизированный подход заменяет ручные измерения, что повышает эффективность контроля и безопасность пользователей.

Эта разработка предназначена не только для защитных сооружений, но и для критически важных объектов, подчеркивают в ВНИИ ГОЧС. «Периметр» может стать важным шагом в обеспечении безопасности и защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.