В России создали компьютерную программу для изучения творческого потенциала

Руководитель научно-образовательной лаборатории когнитивных исследований Сергей Коровкин подчеркнул, что программа позволяет изменять параметры эксперимента и проводить исследования в онлайн-формате через обычный браузер. Это значительно упрощает и ускоряет процесс сбора данных.

Инструмент с модернизированной головоломкой «девять точек», зарегистрированный в реестрах Роспатента, разработанный при поддержке программы «Приоритет 2030», поможет экспериментаторам изучать творческий потенциал. Среди главных задач этого продукта — расширение научного понимания творческих процессов и возможности создания архитектур, способных к поиску креативных решений.

Головоломка «девять точек», несмотря на свою простоту, часто вызывает трудности у людей и остается нерешенной из-за самонакладываемых ограничений и правил. Созданный инструмент позволяет более глубоко изучать подобные ситуации и потенциал человеческого мышления.