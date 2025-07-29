В России создали конденсатор с рекордной долговечностью

Основой для нового конденсатора стал активированный уголь, полученный из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха. Как пояснил научный сотрудник ОИЯИ Меир Ердаулетов, даже после агрессивных испытаний устройство сохранило 80% первоначальной ёмкости, что свидетельствует о его исключительной стабильности.

Разработка может найти применение в различных областях — от современной электроники до космических систем, где требуются долговечные источники энергии. Особенно ценным является использование возобновляемого сырья для производства компонентов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Molecules. Учёные отмечают, что их разработка превосходит аналоги по сроку службы, особенно среди конденсаторов, созданных на основе органических отходов.