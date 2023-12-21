В России создали космический полигон для испытаний электроники

В России создали космический полигон для испытаний электроникиНа основе карбида кремния (SiC)
В пресс-службе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева сообщили, что ученые вуза разработали инновационный космический полигон «Карбон-2». Он будет установлен на космическом аппарате «Бион-М» № 2 и предназначен для тестирования электронных устройств на основе карбида кремния (SiC) в условиях открытого космоса, пишет ТАСС.
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Этот материал является перспективным для использования в электронике, работающей в экстремальных условиях — высоких и низких температурах, радиации и гравитационных перегрузках. По словам Любови Курганской из университета, новая аппаратура успешно прошла испытания и готова к установке на космическом аппарате. Она будет размещена на внешней стороне орбитальной лаборатории и подвергнет тонкопленочные приборные структуры воздействию различных факторов.
Испытания «Карбон-2» позволят получить данные о работе полупроводниковых приборов в условиях космического полета, что поможет улучшить проектирование будущих электронных устройств для космических миссий.