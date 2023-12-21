В России создали космический полигон для испытаний электроники

Этот материал является перспективным для использования в электронике, работающей в экстремальных условиях — высоких и низких температурах, радиации и гравитационных перегрузках. По словам Любови Курганской из университета, новая аппаратура успешно прошла испытания и готова к установке на космическом аппарате. Она будет размещена на внешней стороне орбитальной лаборатории и подвергнет тонкопленочные приборные структуры воздействию различных факторов.

Испытания «Карбон-2» позволят получить данные о работе полупроводниковых приборов в условиях космического полета, что поможет улучшить проектирование будущих электронных устройств для космических миссий.