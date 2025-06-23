В России создали костные имплантаты из пищевых отходов

Традиционные импланты для восстановления костной ткани создаются из дорогих импортных материалов. Специалисты СФУ предложили альтернативу — биополимеры, которые производят специальные бактерии, питающиеся органическими отходами. Это позволяет снизить себестоимость продукции примерно наполовину.

Процесс изготовления имплантов начинается с компьютерной томографии поврежденного участка кости. Затем создается 3D-модель будущего импланта, который печатается на специальном принтере из биополимерной нити. Все компоненты, включая бактериальные штаммы и оборудование, российского производства.

Особенность разработки — пористая структура имплантов, которая способствует быстрому росту костных клеток. Как показали эксперименты, различные формы пор одинаково эффективны для восстановления ткани. Это может избавить пациентов от повторных операций.