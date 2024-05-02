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В России
Опубликовано 02 мая 2024, 20:17
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В России создали крахмал, который не повышает сахар в крови

Была использована новая технология
Ученые из Южно-Уральского государственного университета в Челябинске создали модифицированный крахмал, который не повышает уровень сахара в крови. Они использовали ультразвуковую обработку, что впервые было сделано в России.
В России создали крахмал, который не повышает сахар в крови

© Ferra.ru

Модифицированный крахмал обладает пребиотическими свойствами, поддерживая здоровье кишечника, и иммуномодулирующими свойствами. Это открывает новые перспективы для производства пищевых продуктов для людей с диабетом.

По словам исследователей, ультразвуковая обработка делает крахмал более устойчивым к перевариванию, что позволяет использовать его в специализированных продуктах для диабетиков.

Этот крахмал также может использоваться как загуститель в производстве различных продуктов, таких как йогурты, мармелад и соусы. Исследователи отмечают, что ультразвуковая обработка улучшает его эмульгирующие и растворяющие свойства.

Ученые разработали технологическую инструкцию для производства модифицированного крахмала, которую готовы внедрить в пищевую промышленность. Этот метод обработки сырья станет ключевым для многих исследований в области пищевой технологии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Сахар
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#медицина
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#разработка