В России создали крупнейшую базу рецептур полимеров

Опубликовано 19 марта 2026, 00:221 мин.
В России создали крупнейшую базу рецептур полимеровВ системе уже более 6 тысяч составов
Специалисты Волгоградского технического университета (ВолгГТУ) и Новосибирского государственного университета (НГУ) создали крупнейшую в стране базу данных рецептур полимерных материалов. Руководитель проекта Виктор Каблов сообщил, что в банке уже содержится более 6 тысяч составов эластомеров. Подобные базы есть лишь в немногих странах мира, пишет ТАСС.
Банк данных оснащен модулями искусственного интеллекта. Они помогают находить закономерности в составах, устанавливать зависимости «состав-свойство» и поддерживают автоматизированное проектирование материалов. Это ускоряет создание новых полимеров и повышает точность прогнозирования их характеристик.
Особое внимание уделяется материалам для экстремальных условий эксплуатации: они должны выдерживать высокие температуры, давление и агрессивные среды. Речь идет об огнетеплозащитных покрытиях, пакерных резинах для нефтедобычи и других продуктах.
Каблов отметил, что база становится цифровым инструментом для технологов, позволяя находить готовые решения и использовать их для создания новых полимеров. Банк данных продолжает пополняться.