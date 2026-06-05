В России
Опубликовано 05 июня 2026, 08:31
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В России создали квантовые вычислители мощностью от 70 кубитов

Разработки появились в рамках дорожной карты
В России созданы три платформы квантовых вычислителей мощностью не менее 70 кубитов. Разработки выполнены на ионах иттербия, атомах и ионах кальция в рамках реализации дорожной карты по квантовым вычислениям, пишет ТАСС.
В России создали квантовые вычислители мощностью от 70 кубитов

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По данным РАН, одновременно были подготовлены 13 квантовых алгоритмов и 13 прототипов программных решений. Кроме того, сейчас реализуются 40 отраслевых инициатив, связанных с оптимизационными задачами, моделированием, анализом данных и технологиями искусственного интеллекта.

Среди других результатов названы создание планарных ловушек для ионов, выполнение квантовых алгоритмов на ионах иттербия при комнатной температуре и запуск проекта внелабораторного сверхпроводникового квантового вычислителя мощностью не менее 20 кубитов.

Также российские ученые развивают системы на нейтральных атомах рубидия, квантовые вычислители на трансмонах и флаксониумах, бозонные сэмплеры, квантовые симуляторы на атомах тулия и двумерных материалах, а также когерентную машину Изинга для решения задач оптимизации.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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